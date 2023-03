Gli rubano la bici fuori dal supermercato: studente la ritrova al campo rom grazie al gps

Uno studente previdente. Proprio un'accortezza tecnologica ha infatti permesso a un universitario di ritrovare la bici che gli avevano rubato poco prima fuori da un supermercato. Geo localizzata la due ruote in un campo rom della Capitale il ragazzo è poi andato a riprendersela assieme agli agenti della municipale.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo dopo che lo studente aveva legato la sua bici a una rastrelliera fuori dal Lidl di via Prenestina, in zona Tor Tre Teste. Il tempo di fare la spesa e pagare, ma della bicicletta ha trovato solo la ruota anteriore. Sulla stessa lo studente aveva nascosto un piccolo apparecchio Gps che, collegato a un’app, ha permesso agli agenti dei gruppi Gpit e IV Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale di ritrovare la due ruote all’interno della baraccopoli di via Salviati, nella vicina Tor Sapienza, e a riconsegnarla in brevissimo tempo al legittimo proprietario.

Al momento gli autori del furto non sono stati ancora individuati. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.