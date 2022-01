Vendono sui social bici elettriche rubate, nei guai titolare di un internet point

Ha provato a vendere una bici elettrica rubata da quasi mille euro, sui social. A scoprire la truffa, proprio il vero proprietario del mezzo a due ruote che gli era stato rubato lo scorso 12 gennaio a San Giovanni che ha dunque denunciato il tutto ai carabinieri di piazza Dante.

E così, a seguito di una rapida attività info-investigativa, i carabinieri sono risaliti ad un negozio di telefonia ed internet point in zona Tor Pignattara, gestito da un 28enne afghano. All'interno dell'esercizio, oltre alla bici rubata, ne è stata rinvenuta un'altra – sempre elettrica, del valore di 2.300 euro – e un costoso smartphone, impostato in lingua turca, oggetti sulla cui provenienza il giovane non ha saputo fornire giustificazioni valide.

La bicicletta messa in vendita on line è stata restituita al legittimo proprietario, mentre la restante parte del materiale rinvenuto è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti. Il 28emme è stato denunciato a piede libero dai carabinieri: è indiziato del reato di ricettazione.