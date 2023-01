Biblioteca Enzo Tortora, ennesimo furto: “E’ la sesta volta in pochi anni”

Amara sorpresa per i dipendenti e gli utenti che frequentano la biblioteca Enzo Tortora di via Nicola Zabaglia, a Testaccio. Dei ladri, forzando una finestra, si sono introdotte nella struttura ed hanno manomesso le macchinette che distribuiscono bevande e snack, rubandone soldi e contenuto.

La testimonianza

Mi ero recata in via Zabaglia per chiedere in prestito dei libri e solo quelli, perché sono stati soppressi i servizi di emeroteca e mediateca, quando ho ricevuto una brutta sorpresa: la finestra era stata divelta dai ladri, entrati per rubare l’incasso dei distributori automatici di caffè e snack” ha dichiarato Federica Festa la capogruppo pentastellata del municipio I.

Sei furti in pochi anni

“Purtroppo è l'ennesimo episodio di una lunga serie” ha commentato la consigliera che asserisce siano stati “almeno sei i furti avvenuti in questi ultimi anni, tutti con la stessa modalità, ogni volta con ingenti danni causati alla struttura”. Dunque un caso che si ripete in uno dei quartieri più centrali della Capitale.

Luoghi dimenticati a Testaccio

“Essendo la sede vicina all’ormai abbandonato Campo Testaccio ed al mai riqualificato borghetto di via Paolo Caselli – ha ricordato Festa – andrebbe seriamente valutata la rimozione dei distributori automatici, dato che sembra non si vogliano posizionare telecamere a tutela della sicurezza di utenti e dipendenti. I presidi culturali romani, purtroppo, sono stati completamente dimenticati da questa amministrazione”.