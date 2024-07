San Lorenzo: trovato a bere dopo le 23, per evitare la multa aggredisce una vigilessa

Quando ha capito che lo avrebbero multato ha aggredito una vigilessa mandandola all'ospedale. Un giovane turista, poi arrestato. I fatti sono accaduti dopo che una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale ha fermato un ragazzo di 23 anni, che era intento a bere una bevanda alcolica in piazza dell’Immacolata, violando le norme che prevedono il divieto di consumare alcolici in strada dopo le 23:00

Una volta fermato per essere identificato ai fini della contestazione del verbale, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, il 23enne - di nazionalità svedese nato nelle Filippine - ha prima consegnato un documento d’identità, ma nel momento in cui si è reso conto della sanzione prevista ha iniziato a inveire contro le agenti aggredendole fisicamente, fino a spintonarne una in terra.

L’uomo è stato subito bloccato e tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sabato mattina il processo con rito direttissimo, durante il quale la magistratura ha convalidato l’arresto. Diverse le ferite riportate, invece, da una delle vigilesse aggredite, per la quale si è reso necessario il trasporto in ospedale, dove ha ricevuto le cure mediche del caso ed è stata refertata con 30 giorni di prognosi.