Via Sestio Menas cede ancora. Betoniera sprofonda a 10 metri dalla maxi voragine

Letteralmente inghiottita da una voragine. Una betoniera in movimento è sprofondata in una cavità apertasi in via Sestio Menas, al Quadraro. Qui lo scorso 4 maggio sono iniziate le operazioni necessarie per il riempimento della voragine apertasi il precedente 28 marzo, con le immagini delle auto finite in buca ancora vivide nella memoria dei romani e degli abitanti della zona.

L'ennesimo guaio che si somma a una seconda maxi buca e a un geyser conseguenza di una importante perdita idrica lo scorso 2 maggio. La voragine si è aperta intorno alle 12:30 di oggi, venerdì 14 giugno, con il mezzo pesante da lavoro che si è letteralmente impennato dopo che la parte posteriore è finita all'interno. La maxi buca si è aperta a circa 10 metri da quella di fine marzo.

In via Sestio Menas, già chiusa dallo scorso fine marzo, sono intervenuti gli agenti dei gruppi VII Tuscolano e V Casilino della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco per la rimozione del camion. Spaventato ma illeso il conducente che si trovava alla guida della betoniera.