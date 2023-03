Berta Càceres trova di nuovo casa: occupato stabile alla stazione Prenestina

Oltre centocinquanta attivisti ecologisti hanno sfilato da Villa Gordiani a via della Stazione Prenestina, nella mattina di sabato. Il corteo si è concluso con l’occupazione di un immobile in disuso dell'omonima stazione ferroviaria del Prenestino. “Berta Caceres trova di nuovo casa. Ancora negli interstizi dimenticati della metropoli per farsi spazio e riempire il vuoto dai toni cupi in una città consegnata alla speculazione” hanno commentato gli attivisti denunciando a mezzo social la loro azione. Lo spazio è stato liberato a conclusione di un corteo che ha visto circa 150 attivisti partire dall'ingresso del parco di Villa Gordiani per poi arrivare nello stabile e occuparlo. Sul posto gli uomini della digos, della polizia di Stato e della polizia locale. Non si è registrata nessuna tensione.

Un anno fa l'occupazione alla Caffarella

È la seconda volta che gli attivisti di Berta Càceres occupano un immobile di proprietà pubblica. Un anno fa, a marzo, avevano preso possesso di una ex villa della Regione Lazio, oggi nel patrimonio dell’agenzia Invimit e all’asta. L’immobile, situato in via della Caffarella a sud di Roma, venne sgomberato dopo una ventina di giorni. Ma gli attivisti di ‘Laboratoria Ecologista Autogestita’ non si diedero per vinti e dopo poco più di un mese si resero protagonisti di una nuova occupazione sempre nello stesso stabile. Anche questa volta però l’occupazione è durata poco: un intervento delle forze dell’ordine ha sgomberato l’immobile dopo due mesi.

Prima il corteo poi l'occupazione della stazione

A un anno esatto dalla prima occupazione, gli attivisti di Berta Càceres – associazione dedicata all’attivista ambientalista honduregna assassinata nel marzo del 2016 – occupano di nuovo. Prima un corteo da Villa Gordiani a via delle Stazione Prenestina e poi l’entrata nell’immobile di proprietà di Ferrovie dello Stato e in disuso da tempo. Per rivendicare l’azione a annunciare l’occupazione, dal tetto dell’immobile è stato calato uno striscione con la scritta ‘Laboratoria Ecologista’. Non ci sono stati disordini durante il corteo e nemmeno durante l'occupazione.

Il manifesto di Berta Càceres

“L'ex Stazione Prenestina è stata più volte oggetto di progettazione per diventare un luogo aperto al quartiere, uno spazio di socialità e cultura. Nulla però si è tradotto in realtà e a distanza di più di 10 anni dalla sua chiusura definitiva al pubblico è ancora in stato di abbandono totale” si legge nel post Instagram con cui gli attivisti hanno raccontato l’occupazione. “Oggi liberiamo questo spazio per fare quello che istituzioni e proprietà non sono in grado o non vogliono fare! Oggi infestiamo un'altra parte della metropoli, a un anno dalla prima occupazione della Laboratoria Ecologista, nel giorno dell'anniversario dell'omicidio di Berta Caceres per mano del capitalismo estrattivista e tra gli scioperi globali per il clima del 3 marzo e transfemminista dell'8 marzo” hanno concluso.