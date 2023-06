Cosparge di benzina l'ex compagna e prova a bruciarla viva, salvata da un passante

Non ha girato la testa dall'altra parte, né tanto meno ha proseguito sulla sua strada come se niente fosse. Anzi, è sceso dall'auto e ha messo in fuga l'uomo violento intenzionato a dare fuoco alla sua ex dopo averle gettato addosso della benzina. Una storia di violenza e soprusi contro le donne - l’ennesima - terminata con l'arresto di un uomo violento accusato di tentato omicidio. È accaduto a Selva Nera, nel quadrante nord ovest della Capitale.

I fatto lo scorso 24 di maggio, quando una giovane ucraina - in Italia da alcuni mesi - è stata aggredita in strada, in via di Selva Nera, dal suo ex compagno, un connazionale di 39 anni, con il quale aveva da poco interrotto la relazione a causa di ripetuti maltrattamenti che era costretta a subire da quando aveva iniziato a convivere con lui

L’uomo, appostato dietro una siepe, quando l’ha vista passare le ha gettato addosso del liquido infiammabile, presumibilmente benzina, provando a darle fuoco con dei fiammiferi, con la chiara intenzione di bruciarla viva. È stato provvidenziale l’intervento di un passante che, vista la scena mentre transitava a bordo di un’auto, è intervenuto in soccorso della donna, mentre l’aggressore fuggiva a piedi.

Le attività effettuate dalla IV sezione della squadra mobile, specializzata nel contrasto dei reati di violenza di genere, hanno ricostruito la dinamica del tentato omicidio e gli atti di violenza fisica, psicologica e morale che la vittima aveva subito fino a quel giorno. Il pubblico ministero che ha assunto la direzione delle indagini ha disposto il fermo di indiziato di delitto, e l’uomo è stato rintracciato dagli investigatori a Salerno, dove aveva trovato rifugio dopo la fuga, tentando sino all’ultimo di sottrarsi alla cattura. Il 39enne dovrà rispondere di tentato omicidio.