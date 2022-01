Rubati in biblioteca, documenti ed un libro del XIX secolo scovati in vendita su internet

Li hanno scovati in vendita su internet. Sono tornati a casa a Tivoli due documenti archivistici e un libro antico risalenti alla prima metà del XIX secolo trafugati dall'archivio storico e dalla biblioteca del comune della provincia nord est della Capitale. Recuperati dai carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Roma sono stati restituiti dai militari del Ttc al sindaco della città dell'Arte Giuseppe Proietti ed al responsabile dell'archivio storico comunale Mario Marino.

I beni, costituiti da una lettera al Maire di Tivoli datata 1810, una lettera al gonfaloniere di Tivoli datata 1837 e un volume miscellaneo contenente opere di Stanislao Viola dal titolo “Tivoli nel decennio della deviazione del fiume Aniene” datato 1849, erano stati individuati in vendita su un noto social network e rivestono un elevato interesse culturale per la storia pre-unitaria del comune di Tivoli.

Le indagini sono state avviate nel mese di ottobre 2021 dai militari del nucleo Tpc di Roma, a seguito di una comunicazione della soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio che segnalava la pubblicazione, su un noto portale di vendita online, dei documenti citati certamente provenienti dall’archivio storico e dalla biblioteca del comune di Tivoli, presumibilmente detenuti illecitamente da privati.

Le successive attività svolte dai Carabinieri, che si sono avvalsi anche della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti gestita dal comando Tpc, hanno consentito di individuare e recuperare i documenti archivistici presso le abitazioni di privati residenti nelle città di Ladispoli (in provincia di Roma) e di Bagnacavallo (in provincia di Ravenna), che venivano spontaneamente consegnati in quanto illecitamente detenuti.

Di fondamentale importanza per l’individuazione dei preziosi beni e per l’accertamento della loro appartenenza al patrimonio dei vari enti prima citati, nonché per riconoscerne l’autenticità e il valore culturale, è risultata la sinergica collaborazione con il personale altamente specializzato della soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio e della direzione dell’archivio storico comunale di Tivoli.

La restituzione dei beni archivistici e librari, disposta dalla procura della repubblica presso il tribunale di Roma, che ha coordinato tutte le attività di indagine, ha riportato i preziosi documenti alle loro originarie collocazioni, dove potranno tornare a essere oggetto di studio, consultazione e fruizione da parte del pubblico.