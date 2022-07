Beccato un cuoco pusher: sigilli al ristorante per 30 giorni 

Si occupava della prepazione dei pasti ai fornelli, ma “arrotondava” lo stipendio spacciando sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Romanina hanno quindi notificato al responsabile di un esercizio commerciale, nel quartiere di Torre Angela, la sospensione della licenza con la conseguente chiusura dell’attività per 30 giorni.

Il provvedimento, adottato dal Questore di Roma, sulla base dell’istruttoria dalla Divisione polizia amministrativa, è stato emesso in quanto, in seguito a dei controlli, il cuoco del ristorante è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Mentre il fratello del titolare, qualificatosi agli agenti come responsabile dell’attività, è indagato in stato di libertà per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e violazione della legge sugli stupefacenti.