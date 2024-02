Banda di ladri al supermercato colpisce a bastonate il vigilante che li scopre

Ladri e violenti. Cinque malviventi che dopo essere stati scoperti a rubare in un supermercato si sono scagliati contro l'addetto alla sicurezza. Calci, pugni e bastonate con il vigilante poi costretto alle cure dell'ospedale. I fatti nella serata dello scorso 22 febbraio in un supermarket della via Tuscolana, al Quadraro.

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Casilina a intervenire nel supermercato di Roma Sud dove hanno poi arrestato due uomini che poco prima, insieme ad altri tre complici riusciti a scappare, si erano resi protagonisti della violenta rapina.

La richiesta al 112 da parte di un dipendente del negozio. Una volta sul posto i militari hanno bloccato e arrestato due cittadini georgiani di 32 e 24 anni, entrambi senza dimora, mentre tentavano di allontanarsi dal supermercato dopo essersi impossessati di alcuni prodotti dagli scaffali. Durante il tentativo di fuga, i due uomini hanno aggredito l’addetto alla vigilanza con un bastone, calci e pugni. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vannini riportando solo lesioni lievi.

I due cittadini georgiani invece, sono stati accompagnati presso le aule di piazzale Clodio dove il tribunale ha convalidato l’arresto.