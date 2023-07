Lite stradale finisce a bastonate, ferito un ragazzo

Una lite per motivi di viabilità si è trasformata in un'aggressione a colpi di bastoni con un ragazzo costretto alle cure dell'ospedale. È successo martedì pomeriggio in pieno centro urbano a Segni, paese sui monti Lepini a sud della provincia di Roma.

Intorno alle 17: 30 in corso Vittorio Emanuele, proprio di fronte ai giardini pubblici, dopo una discussione per motivi legati alle viabilità un ragazzo ha tirato fuori un bastone ed ha preso a bastonate in testa il suo interlocutore.

Alcuni testimoni hanno avvisato le forze dell'ordine e gli uomini del 118. Sul posto sono giunti i carabinieri del norm di Colleferro e i colleghi di Segni che si sono messi alla ricerca dell'aggressore che nel frattempo si era dato alla fuga.

Il ragazzo preso a bastonate è stato medicato e portato in ospedale a Colleferro dove è stato medicato e refertato con una prognosi di 30 giorni. Nel frattempo l'altro ragazzo si è costituito dai carabinieri.