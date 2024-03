Infastidiscono prostitute: spedizione punitiva e auto spaccata a bastonate

Una spedizione punitiva. Nel mirino di un gruppo di uomini un'auto con a bordo quattro giovanissimi - due ragazzi maggiorenni e due ragazze minorenni - che poco prima avevano infastidito delle donne che si stavano prostituendo su viale Palmiro Togliatti, fra Centocelle e il Quarticciolo. Rintracciata la vettura la stessa è stata colpita e danneggiata a bastonate con la banda di "giustizieri" che ha fatto poi perdere le proprie tracce. Le violenze stanotte a Roma Sud.

È da poco passata l'1:00 quando i quattro giovanissimi, - a bordo di una Alfa Romeno Mito - hanno cominciato a irridere alcune meretrici in strada. Infastidite dall’atteggiamento dei ragazzi, le donne a loro volta hanno chiamato dei conoscenti in loro difesa. Poco dopo l’auto con a bordo i giovani è stata danneggiata a colpi di bastone dagli stessi uomini che li hanno raggiunti a bordo di un’altra vettura, non meglio indicata.

In risposta agli aggressori i giovani hanno reagito lanciando delle uova al loro indirizzo. Poco dopo il conducente del veicolo con a bordo i ragazzi ha perso il controllo finendo la corsa sui binari presenti su via Palmiro Togliatti consentendo agli aggressori di raggiungerli nuovamente. Con ancora in mano i bastoni hanno mandati in frantumi parabrezza e finestrino dell'auto. Poi la fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno avviato le ricerche in zona dei fuggitivi e le indagini per ricostruire la vicenda. Per lo choc subito, le due ragazze minorenni sono state accompagnate in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale Pertini, assistite dai militari che le hanno successivamente riaffidate ai genitori. L'auto sui binari è stata rimossa con il carro attrezzi in quanto non in grado di marciare.