Toma Basic, il calciatore della Lazio minacciato con una pistola e rapinato del Rolex

Minacciato con una pistola e rapinato del prezioso Rolex che portava al polso. Vittima di un bandito solitario Toma Basic, calciatore croato della Lazio. Il colpo è stato messo a segno nella tarda mattinata di mercoledì 2 febbraio mentre il centrocampista biancoceleste di 25 anni stava camminando su viale Parioli.

Secondo quanto denunciato dal calciatore a disposizione di mister Sarri, Basic è stato avvicinato da un uomo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Minacciato con una pistola è stato costretto a consegnare al malvivente il Daytona d'oro che indossava. Poi la fuga del rapinatore con il prezioso orologio per le strade del quartiere della Roma bene.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Villa Glori di polizia che indagano sull'accaduto. In viale Parioli anche i falchi della squadra mobile della questura di Roma, specializzati nelle rapine di Rolex. A parte la paura, il calciatore non ha riportato conseguenze fisiche.

Classe 1996, ex Bordeaux, Toma Basic è arrivato alla corte del presidente Lotito nella campagna acquisti della scorsa estate.

La tentata rapina del Rolex di Cristante

Rolex dei calciatori già finiti in passato nel mirino di alcuni rapinatori. Era infatti il giugno del 2020 quando il centrocampista della Roma Bryan Cristante fu avvicinato e minacciato da due malviventi che lo volevano derubare dell'orologio che portava al polso. Preso di mira in viale Angelico il calciatore giallorosso però reagì mettendo in fuga la coppia di banditi poi scappata a mani vuote.

La rapina del Rolex di Daniel Ciofani

Banda del Rolex che mise nel mirino nel febbraio del 2019 l'allora calciatore del Frosinone Daniel Ciofani ma con un diverso stratagemma, quello del trucco dello specchieto. In quel caso l'attaccante fu infatti raggirato e rapinato dell'orologio in via Federico Cesi, a Prati. Il giocatore si trovava in auto quando uno scooter lo sorpassò impattando contro lo specchieto retrovisore della vettura che stava guidando. Sceso dall'abitacolo venne poi minacciato e rapinato del Rolex che indossava.