Paura per Bashkim Pasmaciu, scomparso da tre giorni: "Sparito nella stazione della metro"

Di lui si sono perse le tracce venerdì 3 febbraio alla stazione Subaugusta, sulla metro A: da allora Bashkim Pasmaciu, 73enne originario di Tirana, è scomparso, e per la famiglia sono giorni di enorme paura e preoccupazione.

Il racconto della scomparsa

"Mio padre è arrivato in Italia 15 giorni fa, non parla italiano e ha una lieve forma di Alzheimer - spiega il figlio Gert a RomaToday - Ci ha raggiunti da Tirana perché da poco sono diventato papà per la seconda volta. Noi abitiamo sulla Palmiro Togliatti, venerdì intorno alle 19 abbiamo deciso di andare in centro per fare una passeggiata. Abbiamo preso il 451 e siamo scesi a Subaugusta per prendere la metro. Ci siamo diretti verso le biglietterie, il tempo di mettere la banconota e dalla stazione è uscita la folla. Mi sono girato e non l’ho più visto".

L'identikit di Bashkim Pasmaciu

Gert ha immediatamente iniziato a cercare il papà nella stazione, ma le persone erano troppe, ed è lui stesso andato nel panico: “Dopo una decina di minuti ho fermato una pattuglia dei carabinieri, mi sono rivolto anche alla polizia - spiega - Il problema è che lui non ha soldi né documenti con sé, non parla italiano e non è una persona che chiederebbe aiuto a qualcuno anche se in difficoltà. Bisogna avvicinarlo".

Negli ultimi tre giorni, Gert ha battuto le strade che si snodano tra i quartieri Don Bosco e Appio Claudio in cerca del padre, ma non ne ha trovato traccia. E i timori aumentano via via che passano le ore, soprattutto alla luce delle temperature rigide di questi giorni e delle notti freddissime: "Al momento della scomparsa mio padre indossava un piumino blu, una felpa bianca e pantaloni della tuta blu con scarpe color cachi. Chiunque lo veda mi contatti allo 3479873450 o chiami il 112".