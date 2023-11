Nuda nell'appartamento in fiamme si barrica in casa: "È stato il demonio"

"È stato il demonio. Voglio morire nelle fiamme". Queste le urla che una donna barricata in casa ha gridato ai poliziotti arrivati davanti alla porta della sua abitazione dove era appena divampato un incendio. Poteva tramutarsi in tragedia un rogo scoppiato sabato in un appartamento del Prenestino. Divampato dalla cucina, nonostante il fumo e le alte temperature conseguenze delle fiamme, la proprietaria di casa ha opposto una strenua resistenza ai soccorsi. Tratta alla fine in salvo ad avere la peggio sono stati quattro agenti del commissariato San Lorenzo, costretti alle cure dell'ospedale dopo essere rimasti intossicati nel corso dell'intervento.

È quasi ora di pranzo quando al numero unico per le emergenze arriva la segnalazione di un incendio divampato da un appartamento al pian terreno nella zona del Prenestino. Attimi di paura, con gli abitanti riversatisi in strada e i poliziotti in soccorso all'abitante dell'appartamento al pian terreno. All'interno della casa una donna. Alla richiesta degli agenti di aprire il portoncino delle risposte confuse, delle vere e proprie minacce: "Andate via. È stato il demonio. Voglio morire nelle fiamme. Non voglio essere salvata. Non vi aprirò mai".

I poliziotti intuiscono l'emergenza e prima dell'arrivo dei pompieri buttano giù la porta. All'interno della casa - completamente nuda - la proprietaria di casa che, per nulla propensa a farsi salvare, spinge gli agenti fuori dall'appartamento e si barrica all'interno.

Il pianerottolo è oramai invaso dal fumo con la donna che continua a proferire frasi in stato confusionale: "Lasciatemi da sola. Non voglio aiuti da nessuno". Sul posto arrivano i pompieri e riescono assieme ai poliziotti del commissariato del Verano a trarre in salvo la donna che rifiuta però il trasporto in ospedale.

Domate le fiamme i pompieri hanno trovato la casa strapiena di oggetti. L'accumulatrice seriale è stata poi affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in codice rosso psichiatrico all'ospedale San Giovanni. Intossicati quattro poliziotti, medicati e dimessi dall'ospedale Vannini con prognosi sino a 6 giorni.