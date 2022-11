Titolare di un bar pestato in ascensore dal branco. In passato si ribellò allo spaccio

Lo hanno seguito fin dentro il suo palazzo poi, una volta che è uscito dall'ascensore per andare al lavoro, lo hanno preso a calci e pugni. Vittima della brutale aggressione il titolare del bar Antico Caffè al Laurentino 38, già bersaglio di una spedizione punitiva a colpi di spranghe lo scorso febbraio. L'uomo, 44 anni, è stato picchiato alle 4:50 del mattino, proprio mentre stava per aprire il suo locale.

Seppur con il volto insanguinato si è recato negli uffici del distretto di polizia del commissariato Esposizione per denunciare l'accaduto. Le indagini sono in corso. La vittima è stata portata in ospedale e medicata.

Come mai c'è stato quel raid? Gli aggressori sono gli stessi che lo avevano già picchiato a febbraio?

Dopo la prima aggressione, l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi andò a portare la propria solidarietà al titolare del bar: "Dobbiamo tenere i riflettori sempre accesi sulla storia del proprietario di un bar al Laurentino 38, nella periferia di Roma, che fu picchiato e minacciato perché si rifiutò di 'ospitare' una piazza di spaccio di droga nei pressi del suo locale", scrisse Raggi in un post nella serata "dell'aperitivo della legalità" per far sentire "la nostra vicinanza, ma soprattutto la voce dei cittadini onesti".