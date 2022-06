La coppia che beve birre e non le paga, poi picchia il barista

Sono entrati nel bar come se fosse il loro. Hanno preso le birre tenute al fresco in frigo e poi se ne sono andati come se nulla fosse. Un'azione che non è passata inosservata al gestore del bar che per tutta risposta, invece del pagamento degli alcolici, è stato picchiato. Vittima un barista di Fidene.

I fatti sono avvenuti lunedì sera in via Radicofani, strada principale dell'ex borgata dal III municipio Montesacro. Qui, intorno alle 21:38, i due amici sono entrati nel bar e si sono impossessati delle birre e senza passare per le casse si sono avviati all'uscita. Scoperti dal barista lo hanno aggredito e sono poi scappati, con le bottiglie appena rubate.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti del III distretto Fidene Serpentara di polizia. Ascoltata la testimonianza del commerciane hanno quindi cominciato le ricerche della coppia trovando poco dopo uno dei due compari. Identificato in un 40enne romano è stato poi arrestatto per rapina, con il compagno di bevute riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.