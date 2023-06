Picchiano barista con cocci di bottiglia, poi lo rapinano dell'incasso

Due rapinatori violenti. Due malviventi che per farsi consegnare il denaro dal barista non hanno esitato a colpirlo e picchiarlo. Succede sulla via Ostiense dove gli agenti del VIII distretto Tor Carbone di polizia hanno arrestato 2 cittadini di origine marocchina, di 45 e 33 anni, in quanto gravemente indiziati del reato di tentata rapina in concorso.

I due, armati con cocci di bottiglia, nella tarda serata hanno minacciato e colpito in testa il titolare di un bar, in via Ostiense, cercando di farsi consegnare l’incasso ma, grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, non sono riusciti a portare a termine l’intento criminoso; la vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

La procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida degli arresti.