Barista accoltellato in strada: stava tornando a casa dopo il turno di lavoro

È avvolta nel mistero l'aggressione subita giovedì sera, 3 febbraio, da un barista di 35 anni. L'uomo stava rincasando a casa dopo il turno di lavoro quando è stato avvicinato da qualcuno che l'ha colpito all'addome con due coltellate all'addome. Il ritrovamento su via Pasquale II, ad opera di un residente: il 35enne è stato trovato in una pozza di sangue ma, dai rilievi fatti dai poliziotti del XIII distretto, l'accoltellamento sembrerebbe avvenuto alcuni metri prima. L'ipotesi è quella che la vittima si sia trascinato fino al punto del ritrovamento, dove si è quindi accasciato.

Sul posto l'ambulanza che ha portato il 35enne al policlinico Gemelli. Ricoverato in codice rosso, ma non in pericolo di vita, il barista ha dovuto subire una delicata operazione chirurgica. Attualmente sedato, non è stato ancora ascoltato dai poliziotti del commissariato di Primavalle che indagano.

Un vero e proprio tentato omicidio, al momento avvolto nel mistero. L'aggressione è infatti avvenuta alle 19, quando era già buio e lontano da possibili testimoni. Oltre a chi ha ritrovato il 35enne nessuno era presente e nessuno sembra aver visto nulla. Come da prassi, dopo i sopralluoghi sono state individuate ed esaminate le telecamere presenti in zona che potrebbero fornire risposte sull'identità dell'aggressore.

Decisiva sarà anche la testimonianza della vittima che sarà ascoltato non appena possibile. Dovrà infatti chiarire se si sia trattato di un accoltellamento avvenuto al culmine di una lite, oppure di un agguato vero e proprio, avente quindi lui come bersaglio. Esclusa da chi indaga l'ipotesi della rapina.