Barista accoltellata e trovata sanguinante in auto, i carabinieri stringono il cerchio: il punto sulle indagini

La donna ferita, che lavora come barista in un locale della zona, non è in pericolo di vita e in queste ore i carabinieri stanno passando al setaccio le sue conoscenze

Non è in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, la donna di 46 anni - barista di professione - trovata sanguinante a bordo di una Smart in via Cialdini a Villanova, nel comune di Guidonia. I carabinieri, da ore, stanno accelerando le indagini, stringendo il cerchio sull'aggressore che rischia un'accusa di tentato omicidio.

Alla base della violenza, non ci sarebbero motivi riconducili ad una rapina o altri episodi che gravitano intorno al mondo della cronaca, ma una lite condominiale. E' in questo ambito che si starebbero concentrando le attenzioni di chi indaga che, comunque, lo fa a bocche cucite.

L'ipotesi al vaglio

Secondo una prima ricostruzione la barista, nel pomeriggio di ieri, avrebbe avuto un diverbio con un vicino che, con un coltello, l'avrebbe poi colpita al torace, proprio vicino al cuore. La donna, ferita,sarebbe quindi salita in macchina - forse per tentare di raggiungere l'ospedale - ma le sue condizioni hanno richiesto l'intervento del 118.

Una volta dichiarata fuori pericolo sarà interrogata dai militari per capire cosa è successo in via Cialdini e, soprattutto, se la donna conosceva il suo aggressore. Dell'aggressore ancora non c'è traccia, ma avrebbe le ore contate.

Il precedente in zona Albuccione

La vicenda, se venisse così confermata nella dinamica, ricorderebbe quanto avvenuto nella zona di Albuccione, sempre nel comune di Guidonia Montecelio, nella mattinata di San Valentino. In quella circostanza un 61enne, poi arrestato dai carabinieri di Guidonia e della compagnia di Tivoli, aveva accoltellato una coppia dopo una lite condominiale.