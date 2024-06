Barca in fiamme sul litorale vicino Roma, salvati tre anziani

Tre persone a bordo di una imbarcazione andata in fiamme, sono state soccorse e tratte in salvo nel pomeriggio di giovedì su coordinamento della capitaneria di porto di Roma Fiumicino a circa un miglio a largo tra Ardea e Tor san Lorenzo.

I tre, anziani, che erano riusciti a salire sulla zatterina, sono stati raggiunti dapprima da un motoscafo della guardia costiera di Anzio led affidati, una volta a terra in banchina, al 118 per essere trasportati in ospedale, a quanto si è appreso in buone condizioni.

Sul posto altre due unità della capitaneria di Roma per monitorare l'incendio, sprigionatosi per cause da chiarire, e la deriva della barca. I tre membri di equipaggio sono tutti in ospedale ad Anzio per accertamenti sanitari. L'imbarcazione, in vetroresina, era partita da Nettuno ed era diretta a Fiumicino.