Barca in avaria rischia di infrangersi sulla scogliera, intervengono gli acquascooter della polizia

Una barca in avaria rischia di infrangersi sulla scogliera, la polizia con gli acquascooter interveniere ad allontanare il natante, ormeggiandolo al sicuro all'interno del canale dei pescatori.

È accaduto ieri con il soccorso in mare da parte della squadra nautica della Polizia di Stato sul litorale romano. In particolare la pattuglia, all'altezza della Lega Navale Italiana di Ostia, ha notato due imbarcazioni una più grossa andata in avaria e una più piccola che stava cercando, senza tuttavia riuscirci, di impedire l'impatto del natante in difficoltà sulla scogliera, rischiando tuttavia a causa del vento e del moto ondoso di andare anch'essa alla deriva.

Nonostante gli acquascooter passando la cima dalla barca in avaria all'altra, i poliziotti sono riusciti ad allontanare il natante in difficolta e a ormeggiarlo all'interno del canale dei pescatori. Nessuno a bordo è rimasto ferito.