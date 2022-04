Barca a vela rischia di finire contro gli scogli: salvate 2 persone

La squadra fluviale della polizia di Stato ha portato in salvo un'imbarcazione a vela con due persone a bordo che rischiava di infrangersi contro una scogliera. È accaduto ad Ostia.

Gli equipaggi del distaccamento di Fiumicino, impegnati a bordo di moto d'acqua, per servizio di assistenza alle regate veliche organizzate dalla lega navale italiana sezione di Ostia, nello specchio di mare antistante il porto di Roma, alle 10:30 , sono intervenuti per prestare soccorso ad una imbarcazione a vela con due persone a bordo, che mentre faceva rientro in porto, a causa del forte vento, stava per finire sulla scogliera.

Le persone a bordo dell'imbarcazione sono state tratte in salvo e la barca assicurata presso la banchina dello scalo portuale.