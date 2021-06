Barca a vela alla deriva: interviene la polizia ed evita il naufragio

Gli agenti, raggiunta immediatamente l’imbarcazione, l'hanno messa in sicurezza con una cima ad una delle moto, per poi portarla a riva

Il motore in avaria, il vento teso e le correnti contrarie sono quanto di peggio possa capitare ad una barca a vela. Ed è proprio quello che stava affrontando lo skipper di un’imbarcazione di 4 metri che stava andando alla deriva di fronte al porto di Anzio.

La situazione non è però sfuggita all’occhio attento di due poliziotti della Squadra Nautica Fluviale, diretta da Massimo Improta, che pattugliavano le acque del litorale sud della provincia di Roma. Gli agenti, raggiunta immediatamente l’imbarcazione, l'hanno messa in sicurezza con una cima ad una delle moto, per poi portarla a riva.

Il “naufrago”, seppur spaventato, era in buone condizioni di salute ed ha ringraziato i poliziotti che, dopo un breve saluto, hanno ripreso il pattugliamento in mare.