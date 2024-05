Barber shop al Colosseo: taglia capelli e si fa riprendere con un cellulare

Tagliare i capelli con il Colosseo sullo sfondo. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nell'area dei Fori Imperiali. Protagonisti due giovani di nazionalità francese che hanno improvvisato un vero e proprio barber shop, con tanto di cellulare per riprendersi.

Intorno alle 17.30 gli agenti del I gruppo Centro Storico, durante i consueti servizi a contrasto dell’abusivismo commerciale, hanno notato i due, di circa 25 anni, che in via Parco del Celio avevano allestito un piccolo spazio per il taglio di capelli, con tanto di postazione e mantellina tipica da acconciatore, mentre si stavano riprendendo con un cellulare.

Gli agenti hanno identificato i due, di nazionalità francese, elevando sanzioni per un totale di 500 euro e diffidando i ragazzi dal continuare a svolgere l’attività abusiva.

In base a una ricostruzione i due stavano girando un video per i social, forse per reclamizzare l'attività svolta effettivamente in un barber shop. Una "produzione" fai da te - come dimostra anche il cavalletto con tanto di luce per illuminare i protagonisti - costata però cara ai due.