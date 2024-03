È morta l'ex brigatista Barbara Balzerani: aveva partecipato al sequestro Moro

È morta a Roma, dopo una lunga malattia, l'ex Br Barbara Balzerani. Aveva 75 anni. Entrata nella frangia estrema del terrorismo di sinistra appena ventiseienne, partecipò di lì a poco al sequestro di Aldo Moro occupando insieme al compagno di allora, Mario Moretti, la base operativa di via Gradoli. Nata a Colleferro nel 1949 Balzerani nel 1975 aderì alle Brigate Rosse: non si pentì né si dissociò mai, Nel 1991 dichiarò un profondo rammarico "per quanti furono colpiti" dai terroristi.

Chi era Barbara Balzerani

"Primula rossa" delle Brigate rosse, Barbara Balzerani venne arrestata nel 1985, a distanza di quattro anni dal tentativo fallito di gestire la scissione dell'organizzazione, guidando la fazione delle "Brigate Rosse - Partito Comunista Combattente". Dal carcere rivendicò l'omicidio dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti, compiuto dalle Br, e venne condannata all'ergastolo. Non si è mai tecnicamente pentita né dissociata, ma nel 1993 dichiarò di provare "un profondo rammarico per quanti sono stati colpiti nei loro affetti a causa di quegli avvenimenti e che continuano a sentirsi offesi a ogni apparizione pubblica di chi, come me, se ne è reso e dichiarato responsabile".

Dal 2006 in libertà vigilata, venne liberata nel 2011.

"Ciao Barbara, comunista rivoluzionaria. Scrittrice, più semplicemente e soprattutto "sorella a me", come mi dicevi, come ci dicevamo, una delle tante cose di cui ti sono per sempre grata. Verrà il momento delle parole che ora non escono, troppo forte il dolore - scrive su facebook la scrittrice Silvia Debarnardinis -. Grazie di tutto, proprio tutto, niente escluso. Della tua passione e del cuore che ci hai sempre messo. Non smetterai di esserci a fianco, di parlarci, in ogni increspatura della storia, in ogni suo improvviso e inaspettato cambiamento di scenario".