Ostia Nuova, 22 baracche nella Riserve Naturale: sgomberato insediamento in via dell'Idroscalo

Sono iniziate questa mattina le operazioni per liberare un'area occupata da un insediamento abusivo in via dell'Idroscalo, a Ostia Nuova, all'interno della Riserva del Litorale. La Polizia Locale del X Gruppo Mare, congiuntamente al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, ha rimosso 22 baracche in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Avviati accertamenti su 4 persone trovate al momento dell'intervento, tutti uomini di nazionalità romena. Le operazioni di bonifica, che dureranno alcuni giorni considerata la mole di rifiuti presenti, potranno restituire decoro ad un'area protetta .