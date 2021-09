Una cabina elettrica come dimora per dormire, denunciate 4 persone

/ Via Vincenzo Irolli

Una cabina elettrica dismessa usata come "casa". Succede ad Acilia dove i carabinieri hanno accertato l’occupazione abusiva, a scopo abitativo dell'ex cabina dei servizi, posta in un terreno di via Vincenzo Irolli.

Sul posto i militari hanno accertato che all’interno erano state realizzate anche due baracche di fortuna, mediante l’utilizzo di vario materiale di risulta. In tali rifugi sono stati identificate due coppie di cittadini romeni, senza fissa dimora, che sono stati denunciati per “invasione di terreni o edifici” e affidati alle cure del personale del Nucleo Assistenza Emarginati e Tutela Ambiente del “X Gruppo Mare” della Polizia Locale di Roma Capitale.

In una fase successiva, l’area sarà oggetto di bonifica e sanificazione.