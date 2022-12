Tabacco e "bionde" sottobanco nel bar dove le slot non vengono mai spente

Un bar che vendeva tabacco e "bionde" sottobanco, senza autorizzazione. Un esercizio commerciale dove le slot machine non venivano mai spente, utilizzate oltre gli orari consentiti da regolamento. La scoperta alla Magliana, dove la polizia ha poi multato e denunciato il titolare, un cittadino cinese.

Sono stati gli agenti del IX distretto San Paolo ad effettuare un controllo amministrativo - compre predisposto da apposita ordinanza del questore - in un bar di via della Magliana. Le verifiche hanno permesso di accertare che il gestore non rispettava gli orari di accensione degli apparecchi da intrattenimento (le video lottery) e che poneva in vendita tabacchi e prodotti accessori per il fumo senza autorizzazione.

L’operazione ha permesso di sequestrare circa 40 chili di tabacchi e 41.000 accessori per il tabacco (filtri e cartine) per un valore approssimativo di 15mila euro.

I poliziotti hanno proceduto a contestare una violazione amministrativa con una sanzione di oltre 10mila euro oltre a denunciare il titolare, responsabile della vendita senza autorizzazione di tabacchi e prodotti accessori ai tabacchi da fumo.