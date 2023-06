Bar pasticceria in fiamme a Villaggio Prenestino: non si esclude il dolo

"Non si esclude il dolo". Chi indaga, gli agenti del commissariato Casilino, affida a queste scarne parole le indagini in corso sull'incendio verificatosi questa notte in via Fosso dell'Osa 568. Siamo nel quartiere Villaggio Prenestino, una delle tante estreme periferie est di Roma. Poco prima delle 2 all'interno di un bar pasticceria è esploso un incendio che, in pochi minuti, ha avvolto il locale. In pochi minuti, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato l'incendio, evitando che si propagasse alla palazzina sovrastante.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono stati danni strutturali. Un boato ha svegliato i residenti che hanno così potuto allertare le forze dell'ordine.