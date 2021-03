Clienti nel bar e nel minimarket in zona rossa: chiusi due locali a Roma est

Oltre alla contravvenzione di 400 euro, i carabinieri di Tor Bella Monaca hanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni

Bar e minimarke con i clienti, all'interno, a consumare alcolico. E' quanto hanno scopero i carabinieri di Tor Bella Monaca nel quartiere di Due Leoni e in zona Borghesiana, nella serata di lunedì quando hanno eseguito una serie di controlli alle attività commerciali per verificare il rispetto delle norme dell'ultimo Dpcm per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ad esito degli accertamenti, i carabinieri hanno sanzionato la titolare di un bar nella zona di Due Leoni e il gestore di un minimarket in zona Borghesiana: nei due locali venivano servite e consumate sul posto bevande alcoliche, a 7 clienti nel primo locale e 2 nel secondo, contravvenendo all'obbligo di esclusiva vendita da asporto. Oltre alla contravvenzione di 400 euro, i carabinieri hanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni.