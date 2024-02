Caffè e cocaina: questore chiude per dieci giorni il bar dello spaccio

Chiuso per dieci giorni dal questore. Un bar in provincia di Roma dove oltre al caffè si potevano prendere dei pezzi di cocaina. Arrestato il titolare per detenzione ai fini di spaccio gli agenti del VIII distretto Tor Carbone gli hanno notificato la sospensione temporanea della licenza del bar di Mentana.



Il proprietario, che al momento del controllo da parte degli agenti si trovava dietro al bancone, ha subito consegnato diversi involucri di cocaina, oltre a un importo di mille Euro in contanti. Contemporaneamente la perquisizione dell’esercizio commerciale da parte degli operatori di Polizia ha permesso di rinvenire, all’interno di un ripostiglio limitrofo al bancone del bar, altre quantità di hashish e marijuana.

All’esito dell’istruttoria redatta dalla divisione di polizia amministrativa il questore di Roma, applicando l’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha disposto la sospensione dell’attività per 10 giorni. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti di Tor Carbone che, come previsto dalla normativa, hanno affisso sulle porte dell’esercizio commerciale il cartello “Chiuso con provvedimento del questore”.