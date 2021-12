Tor Bella Monaca, serve al banco senza indossare la mascherina: bar chiuso

Ha servito al bancone senza indossare la mascherina. Una dimenticanza che è costata cara ad un dipendente e al bar, chiuso temporaneamente dai Carabinieri per cinque giorni. È quanto successo nello scorso week end a Tor Bella Monaca, in uno dei tanti controlli anti Covid nella zona di Roma est.

Nel bar di Tor Bella Monaca e in un altro in zona Torrenova, i Carabinieri hanno sanzionato anche 5 avventori, per 400 euro a testa, che consumavano ai tavoli senza essere in possesso del previsto Green Pass. Multati anche i titolari delle attività, sempre per 400 euro ognuno, che hanno fatto accedere i clienti all'interno del locale senza verificare il possesso della certificazione verde.