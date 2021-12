Troppe persone con precedenti nel locale: chiuso un bar ai Due Leoni

Per sette giorni i clienti di un bar dei Due Leoni troveranno il loro punto di riferimento chiuso. E' l'effetto del provvedimento notificato ieri dai carabinieri di Tor Bella Monaca ad un 68enne proprietario di un locale in una via ridosso della Borghesiana.

Il provvedimento nasce a seguito dei numerosi controlli effettuati nel corso dell’ultimo anno dai carabinieri all’interno dell’esercizio commerciale, nel corso dei quali sono stati identificati numerosi soggetti gravati da precedenti in materia di stupefacenti. Lo scorso 5 novembre, inoltre, gli stessi militari hanno arrestato in flagranza un 23enne romano sorpreso a cedere dosi di cocaina nei pressi dell’esercizio pubblico.

Il decreto di sospensione della licenza, per la durata di 7 giorni, è stato notificato al titolare, un 68enne romano, identificato all’interno dell’esercizio commerciale. Nel corso delle attività i Carabinieri hanno identificato e perquisito un 25enne romano, già con precedenti, ed è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Per lui è scattata la segnalazione al Prefetto, quale assuntore di sostanze stupefacenti.