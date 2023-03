Derby Lazio-Roma, bandiera con soldati nazisti in curva Sud. Abodi: "Daspo a tifoso giallorosso"

Anche in curva Sud nel corso del derby Lazio-Roma di domenica scorsa è stata esposta un'immagine che si richiama al nazismo. In questo caso, secondo quanto si vede nella foto postata su Facebook da un gruppo di tifosi laziali, compare una bandiera con la scritta Asr e le facce di profilo di due soldati nazisti della Wermarcht con i colori giallorossi sull'elmetto e le mostrine.

La foto ha fatto il giro dei social, destando l'indignazione da parte di tanti tifosi laziali che lamentavano "una giustizia a due marce", in relazione all'episodio del tifoso tedesco che indossava la maglia con su scritto 'Hitlerson 88' e ai cori antisemiti in curva Nord.

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, su Twitter è intervenuto annunciando il provvedimento preso: "Segnalato stamattina (sabato ndr), identificato nel pomeriggio, daspato in serata. La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al rispetto senza farlo diventare un tema da doppia morale? E non solo in questi casi".