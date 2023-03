Unicusano: il riesame conferma il sequestro. E Bandecchi insulta la finanza in due video

Il tribunale del riesame di Roma ha confermato il sequestro di 20 milioni di euro eseguito lo scorso 23 gennaio sui conti correnti di Unicusano, l'università fondata da Stefano Bandecchi. La notizia è riportata in un articolo del Corriere della Sera firmato da Ilaria Sacchettoni. Il patron della Ternana calcio però non ci sta e in due video su Instagram ha attaccato la guardia di finanza e la magistratura.

Secondo giudici del riesame, Unicusano sarebbe una "holding" che "beneficia del regime fiscale destinato alle università", anche se in realtà sarebbe una impresa "squisitamente commerciale" che avrebbe "dismesso le finalità formative e sociali in favore delle esigenze di profitto a partire dal 2011", la motivazione riportata dal Corriere con cui il tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento di sequestro di 20 milioni, rigettando le argomentazioni difensive dei legali di Bandecchi, secondo i quali "si verrebbe a creare una sorta di immunità fiscale a favore delle università costituite sotto forma di enti non commerciali ma di fatto operanti come enti commerciali", equiparando dunque l'attività di Unicusano a quella degli enti ecclesiastici.

Stefano Bandecchi però non ci sta e non le manda a dire. Su Instagram ha diffuso due video in cui insulta la guardia di finanza, con un linguaggio duro, definendo "puttanate" le argomentazioni investigative per poi aggiungere: "Chi ha fatto le indagini o è in malafede o è cretino, al punto da farmi quasi schifo", dice rivolgendosi alla finanza e alla magistratura. Il tutto accompagnato dalla scritta: "Nella vita non bisogna aver paura di morire ma di vivere da coglioni". Il caso, già dopo il provvedimento della procura su sollecitazione della finanza, era diventato pubblico. L'attacco di Bandecchi è di nuovo frontale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.