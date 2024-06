La banda del cacciavite, i falsi corrieri o agenti. I ladri d'appartamento spaventano i romani

I ladri d'appartamenti a Roma sono scatenati. Non ci sono più orari o regole. Anzi, in molti casi ormai i ladri si sono trasformati in veri e propri rapinatori o addirittura in sequestratori.

Entrano dalle finestre e dalle porte mentre in casa ci sono i proprietari li chiudono nelle stanze, come successo alla Balduina dove mamma e figlia furono vittime di banditi armati di pistola, e portano via quel che possono. E con l'arrivo dell'estate il timore che i casi possano aumentare è concreto, nonostante il decalogo di consigli per evitare i furti in casa già diffuso da tempo.

Tre furti in 48 ore

Tra l'undici e il 13 giugno sono state tre le rapine in casa consumate. Tutte in zona differenti. La prima, in ordine di tempo, nella zona di piazza Bologna dove due anziani sono stati vittime della banda del cacciavite. In tre hanno fatto irruzione a casa di una coppia di anziani, sorpresi mentre stavano finendo la cena, per poi rapinarli di almeno 300 mila euro.

La stessa notte due anziani, 81 anni lui e 71 lei, sono stati rapinati in casa nella zona dell'Appia Pignatelli. Le vittime stavano guardando la tv. Erano circa le 22:20 quando la banda, anche questa armata di cacciavite, ha fatto irruzione nella stanza. Dopo essersi fatti consegnare 1000 euro in contanti e un orologio da 600 euro, i rapinatori hanno chiuso la coppia in camera da letto e si sono dati alla fuga da una finestra, la stessa dalla quale erano entrati.

Ieri, all'alba, un imprenditore è stato invece rapinato da ladri che si sono finti agenti, appartenenti alla guardia di finanza nello specifico. Hanno finto un controllo, lo hanno immobilizzato e lo hanno rapinato portandosi via soldi, gioielli e orologi. Una tecnica già vista più volte e molto usata dalle bande che rubano Rolex, abili a mettere in scena fasulle perquisizioni per poi colpire.

Le tecniche

Ma le tecniche utilizzate sono tante, di ogni tipo. Dall'uso di chiavi bulgare, a quelli che usano la tecnica del key bumping o la topolino decoder, per poi passare agli acrobati in grado di scalare le facciate aggrappandosi a grondaie o tubi del gas.

Oppure si fingono corriere o rider, come ai Parioli quando due ladri con la scusa di consegnare le pizze si sono fatti aprire il portone di uno condominio per poi saccheggiare appartamenti. Prima una perlustrazione e poi il colpo. Funziona spesso così.

I dati

Se non è allarme, poco ci manca. I furti negli appartamenti sono in aumento rispetto al 2023. Lo dicono i dati di polizia e carabinieri che da gennaio a maggio 2024 sono riusciti ad arrestare 28 persone. I ladri sono sempre più organizzati in bande e si muovono a gruppi come i rom, i latinos, i georgiani e i romani, che vanno a caccia di Rolex e altri orologi di lusso.

E se è vero che il numero complessivo di areresti, nello stesso arco si tempo dell'anno scorso è simile, è praticamente raddoppiato il numero dei denunciati: nel 2023 sono stati 16 e quest'anno sono 28. In sostanza, le vittime dei ladri d'appartamento sono di più e in vista dell'estate, con i romani in vacanza e i malviventi al lavoro, come già successo in passato, il fenomeno spaventa tanto che ormai i cittadini adottano sistemi 2.0.

L'allarme fai fa te

Sui gruppi di quartiere sui social e nelle chat WhatsApp, i residenti si passano le foto dei sospetti e poi li denunciano. E il caso della borgata Finocchio dove di recente chi vive lì ha condiviso la foto di un "funambolo", un ladro acrobata pronto a rubare. Un click con il telefono, l'allarme al 112 e il furto sventato in pochi istanti dall'arrivo delle forze dell'ordine.

Un sistema di prevenzione già adottato da altri residenti a Mezzocamino, Primavalle, Massimina, Monteverde, Ostia e Casal Bertone. Foto scattate dai balconi e dagli spioncini. Un modo per tutelarsi, in tempo reale, a vicenda. Che sia psicosi o realtà, come spesso accade, saranno le indagini a dirlo. Non è chiaro se le persone fotografate siano malintenzionate o meno. Di certo a Roma i residenti hanno sempre più paura.