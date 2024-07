"Manderebbe in prigione suo figlio?". Le spedizioni per truffare anziani della banda di "Zio" e "Barone"

"Pronto buongiorno parlo con la signora? Sono l'avvocato dell'assicuratore. Lei è sola in casa? Ho ricevuto una telefonata dai carabinieri che è successo un piccolo tamponamento ed era coinvolto suo figlio con l'auto. L'assicurazione era scaduta. Adesso si trova in caserma dei carabinieri in uno stato di fermo. Lei manderebbe in prigione suo figlio? Allora può scrivere questo numero?". Questo uno dei bigliettini, un vero e proprio "canovaccio" recitato dai sodali di una banda di truffatori con base operativa a Napoli, nei quartieri di Vasto e Arenaccia. Dieci truffatori, quasi tutti poco più che ventenni, che in sette mesi hanno raggirato nonni e nonne residenti nella Città Eterna. A capo della banda un ragazzo di soli 28 anni, lo "Zio", che assieme al suo vice, detto "Barone" (di 23 anni), gestiva una vera e propria consorteria criminale con base a Napoli.

La truffa del finto nipote

Ventitré i casi accertati dagli investigatori della squadra mobile di Roma. Partendo dalla cosiddetta truffa del finto nipote i raggiri si articolavano in un modus operandi assodato: l'anziana vittima veniva contattata telefonicamente da un associato (telefonista) che, spacciandosi, nella maggior parte dei casi, per un parente della stessa (di solito il nipote), con fare concitato, rappresentava alla medesima l'assoluta necessità di reperire risorse finanziarie (denaro o beni preziosi) al fine di evitare conseguenze penali. Il truffatore rappresentava poi alla vittima l'imminente passaggio, presso la sua abitazione, di una persona di propria fiducia incaricata di riscuotere i soldi o i beni richiesti. In attesa dell'arrivo del complice incaricato della riscossione, i telefonisti tenevano generalmente occupata la linea telefonica e l'utenza mobile della vittima, inviandole continui tentativi di chiamata. A distanza di pochi minuti, il riscossore si presentava presso l'abitazione della vittima, ricevendo materialmente i soldi o gli effetti pattuiti e insistendo per ottenerne altri, fingendo, il più delle volte, di essere in contatto con il parente della vittima.

Ruoli e compiti

Organizzatore, centralinisti, promotori, telefonisti, riscossori, fiancheggiatori, procacciatori, nella banda di "Zio" e "Barone" ognuno aveva un compito ben preciso. Un meccanismo oleato che cominciava con una fase propedeutica con alcuni associati incaricati di individuare potenziali vittime dell'azione, selezionandole in base all'età, alla zona di residenza, allo stato di famiglia, alle condizioni economiche e ad altri criteri indicativi della loro particolare vulnerabilità, avvalendosi, a tal fine, di apposite banche dati di cui aveva accesso il "Barone", in quanto figlio di una famiglia (estranea ai fatti) che operava nel campo del tele marketing telefonico, disponendo appunto di una data base che lo stesso figlio 23enne addirittura vendeva al fine di trarne profitto.

Il sopralluogo a Roma

Altri associati erano incaricati di individuare le utenze in uso alle vittime prescelte (e a volte quelle in uso ai loro congiunti, al fine di tenerle occupate durante la commissione del reato, per impedire comunicazioni con la vittima) e le abitazioni di residenza delle stesse. Individuata la vittima scattava il sopralluogo a Roma al fine di verificare le concrete possibilità operative. I telefonisti erano invece incaricati di effettuare le telefonate fraudolente alla vittima.

La squadra dislocata sul territorio

C'erano poi i coordinatori, che si mantenevano in contatto con la squadra dislocata sul territorio, impartendo indicazioni sulla vittima da aggredire in relazione allo sviluppo delle telefonate illecite effettuate. Telefonisti e coordinatori che si avvalevano di luoghi (centralini) fisici o virtuali da cui effettuare le comunicazioni in via telefonica o telematica (mediante messaggi su WhatsApp).

Da Napoli a Roma sulle auto a noleggio

Gli associati operavano quali riscossori, coadiuvati da un fiancheggiatore e facenti parte di squadre dislocate sul territorio. Le bande si recavano quindi presso l'abitazione della vittima per ritirare soldi e preziosi, insistendo spesso per ottenerne in quantità superiore rispetto a quanto inizialmente pattuito. Altri associati erano incaricati di procacciarsi utenze telefoniche fittiziamente intestate, le quali venivano affidate ai centralinisti e ai riscossori e cambiate con grande frequenza (cosiddetti citofoni). Banda nella quale c'era uno specifico ruolo di procacciatori di auto a noleggio, in modo da ostacolare l'identificazione degli effettivi utilizzatori da parte delle forze dell'ordine.

La ricettazione della refurtiva

Oro, monili e preziosi che una volta prelevati dalla casa dell'anziana vittima venivano poi piazzati a compiacenti gioiellerie, oreficerie e compro oro di Napoli, con i truffatori che erano incaricati giornalmente della vendita, della custodia degli effetti e dei soldi oggetto dei reati commessi, reinvestendo una parte dei profitti nella successiva attività illecita.

I quartieri nel mirino della banda

Ventitré le truffe tentate e messe a segno dalla banda di Vasto-Arenaccia dal 24 gennaio del 2023 (in zona Boccea) al luglio dello stesso anno a Villa Gordiani. Nel mezzo decine di quartieri della Capitale: Laurentino, Tufello, Salario, Re di Roma, Alessandrino, Colli Portuensi, Pigneto, San Giovanni, Isola Farnese, Tomba Nerone dove una donna consegnò oro e denaro a uno degli esattori per circa 250mila euro. Ma anche Prati, Lunghezza, Torrevecchia e Primavalle. Roma ma anche la provincia, con truffe messe a segno a Tivoli, Ariccia e Formello. Capitale e non solo con altre anziane raggirate anche a Terni (in Umbria), Macerata (nelle Marche), Lucca (Toscana) Latina e Rieti nel Lazio, Lecce (Puglia) e in Campania: a Napoli, Avellino e Salerno.

Capo della banda a 28 anni

A capo della banda come detto un 28enne di Napoli, detto lo "Zio", che gestiva l'associazione nella quale operavano anche la compagna e il fratello. Promotore, organizzatore, coordinatore e telefonista i suoi affari crescenti avevano però creato dei problemi nelle altre bande del capoluogo campano dedite alle truffe agli anziani richiedendo l'intermediazione di un criminale di maggiore caratura "Zio Enzo" che cercando di limare i conflitti d'interesse fra il 28enne e il suo ex capo si rivolge ai due: "È brutto...che oggi mi siedo a mangiare a tavola insieme a te...dopodomani mi alzo dalla tavola con te...me ne vado a mangiare da un'altra parte, però non te lo dico", richiedendo all'allievo di pagare una somma da elargire al suo ex mentore, per avergli insegnato il mestiere. Una richiesta alla quale il 28enne si opporrà proseguendo nell'attività della banda senza pagare commissioni, rispondendo - come si evince in una intercettazione ambientale - che non aveva denaro da elargire perché "...lavora un giorno si e dieci no... se guadagno mille euro me li devo conservare...devo pagare la macchina".

Dieci arresti

Ricostruito il modus operandi e la responsabilità della consorteria di "Zio" e "Barone" all'alba di stamattina è scattato il blitz a Napoli, con gli investigatori della squadra mobile di Roma che hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti delle 10 persone appartenenti, a vario titolo, all’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, rapine ed estorsioni aggravate ai danni di anziani.

Le motivazioni del Gip

"Napoli è il luogo di residenza e abituale dimora dei sodali, di ubicazione degli immobili adibiti a centralino, la sede delle società di noleggio che riforniscono le automobili necessarie alle trasferte e dei punti di assistenza presso i quali sono reperite e attivate le schede telefoniche utilizzate come "citofoni", nonché dei laboratori di oreficeria destinatari dei preziosi ricavati dalle imprese delittuose - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere -. E ancora a Napoli si svolgono, di riflesso, le fasi più qualificanti del programma delinquenziale, dalla preparazione delle spedizioni, al reclutamento dei componenti delle squadre per le trasferte, dall'approvvigionamento degli apparecchi telefonici, delle sim e degli autoveicoli, alla consegna del denaro necessario a fronteggiare le spese della trasferta, sino alla distribuzione finale dei proventi illeciti. Ma soprattutto e, in generale, è in quella medesima città che si è incardinata la rete di interrelazioni fra soggetti animati dallo stesso afflato criminale, che alimenta la prospettiva programmatica trascendente le singole azioni predatorie, ontologicamente rappresentativa della essenza del delitto associativo. Proprio facendo buon governo degli arresti giurisprudenziali evocati dal P.M., non pare possano sorgere incertezze sul punto, perché l'attività di indagine ha consentito di disvelare i meccanismi occulti retrostanti le contingenti manifestazioni effettuali, verificatesi, come detto, in Roma, ma anche in altre realtà territoriali, come, solo per citare quelle emergenti dal materiale analizzato, Terni, Latina, Tivoli, Ariccia, Macerata, quasi a riflettere la varietà degli obiettivi concreti dell'organizzazione insediata a Napoli, ma incline a estendere il campo di operatività ben oltre i confini della regione".

Le esigenze cautelari in carcere

Come scrive il Gip del tribunale di Napoli Alessandro Arturi "Si reputa parimenti irrinunciabile l'applicazione, nei confronti della totalità degli indagati, della misura inframuraria estrema (il carcere ndr), quale solo strumento idoneo a fronteggiare gli elevati pericoli di recidivanza specifica e, nel contempo, affatto adeguato e proporzionato alla gravità del quadro cautelare".