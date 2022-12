Trasferte da Napoli per truffare gli anziani: sgominata una banda

In trasferta da Napoli per raggirare gli anziani a Roma. Una banda di truffatori sgominata dalla polizia, dai carabinieri e dalla procura. Tre le persone finite nei guai e gravemente indiziati della commissione di due episodi di truffa in danno di persone anziane.

Il primo episodio è avvenuto lo scorso 27 settembre, metre l'altro il 6 ottobre. Proprio quel giorno i carabinieri di Vitinia hanno collaborato con la polizia stradale di Cassino che, lungo l'autostrada A1, aveva fermato un'auto con a bordo tre sospettati e una copiosa refurtiva. I carabinieri avuta notizia del controllo, hanno fatto vedere le immagini dei soggetti fermati ad una donna di 75 anni rimasta vittima di truffa nella stessa giornata nella zona a Vitinia.

Uno dei tre è stato riconosciuto dall'anziana che ha notato anche come parte della refurtiva fosse sua. Il 32enne di Napoli con precedenti, è finito ai domiciliari. Gli altri due, un 38enne di Napoli e un 24enne di Portici, sono stati sottoposti all'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza dei due indagati.