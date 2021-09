Banda del supermercato spacca la vetrina dell'Ipertriscount ma fallisce il colpo

Il tentato furto sulla via Salaria. Indaga la polizia

/ Via Salaria, 1380

Sono inafferrabili ma non sempre riescono a portare a termine le loro azioni criminali. Torna all'opera a Roma la banda del supermercato che per mesi ha imperversato a Roma e provincia con "spaccate" ed esplosioni con il gas acetilene. Ultimo obiettivo un supermercato in zona Settebagni, con i ladri fuggiti a mani vuote dopo aver fallito il colpo. Il tentativo poco prima delle 4:00 della notte di martedì all'Ipertriscount che si trova nella zona di Settebagni.

Qui, i soliti ignoti, hanno sfondato la vetrina dell'esercizio commerciale che si trova al civico 1380 usando un furgone come "ariete". Danneggiata la vetrata l'allarme ha però messo in fuga i malviventi che si sono allontanati a mani vuote a bordo di un'auto.

Arrivata la segnalazione di un tentato furto alla centrale operativa del 112 sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno trovato sul posto il furgone usato per la 'spaccata' abbandonato nel piazzale del supermercato dalla banda. Acquisite le immagini di videosorveglianza sul tentato furto indagano gli agenti del Commissariato Fidene-Serpentara di polizia.