La banda del supermercato: accerchiano anziana e le fanno sparire il portafoglio

Diciotto fra prelievi e pagamenti per un importo totale di quasi 3.500 euro. A fare spese con il bancomat di un'anziana signora quattro uomini, che le hanno fatto sparire il portafoglio con carte di credito, documenti e denaro contante dopo che la signora aveva fatto acquisti in un supermercato in zona Marconi. Tornata a casa la donna non si è accorta dell'ammanco, scoprendolo solamente il giorno successivo, quando poi si è recata in polizia a sporgere denuncia.

A raccontare quanto subito dalla madre, la figlia Annalisa: "E' ancora ammutolita per quanto le è accaduto - racconta a RomaToday -. Soprattutto perché non si è resa conto di quanto le è accaduto. Nonostante l'età mamma è una signora ancora molto attiva, con gli acciacchi che la sua età inevitabilmente le comporta. Era talmente turbata che non ha chiuso occhio tutta la notte".

Ma come è stata derubata la signora? Lo racconta ancora la figlia Annalisa: "Era andata a fare spesa al Pim di via Oderisi da Gubbio. Comprato quello che le serviva ha pagato con il bancomat ed è andata a prendere l'ascensore per uscire dal supermarket e tornare a casa con il suo carrello con i prodotti appena acquistati".

Una spesa di routine, quella fatta dalla 91enne, cliente del supermercato dove è stata poi presa di mira. "Mentre stava uscendo dall'ascensore - racconta ancora la figlia Annalisa - si è trovata davanti un gruppetto di 3 o 4 uomini di carnagione olivastra con corporatura magra, che dopo essere entrati nell'elevatore le hanno in qualche modo impedito di uscire". Ed è proprio in questo momento che la banda le ha fatto sparire il portafoglio con destrezza.

Senza accorgersi di nulla la signora è quindi tornata a casa. La mattina dopo l'amara scoperta "quando si è accorta che le avevano rubato il portafoglio contenente fra l'altro il bancomat, oltre ai documenti e 50 euro". Bloccata la carta, la donna ha quindi controllato l'estratto conto ed ha scoperto che la banda ha effettuato diciotto fra acquisti e prelievi al bancomat, per un importo totale di spesa di 3.411 euro.

"Il primo acquisto lo hanno fatto proprio al Pim - racconta ancora la figlia della signora -. Poi sono andati da Foot Locker, da Castroni, da Cisalfa, in altri due supermercati, la Lidl e l'Emmepiù sempre qui in zona Marconi". Ed ancora "due prelievi a due bancomat di via Oderisi da Gubbio ed infine hanno fatto degli acquisti in una farmacia in via Pian Due Torri alla Magliana".

Accertato il furto madre e figlia si sono quindi recate al commissariato San Paolo dove hanno sporto regolare denuncia. "Non riesco a capacitarmi di come abbiano fatto con il codice pin. Mia madre non aveva infatti scritto il codice nella borsa che le hanno rubato - conclude la figlia della 91enne -. Mi viene da pensare che sia stata seguita e l'abbiano vista digitare il codice alla cassa del supermercato, dove l'hanno poi pedinata e derubata". Resta un furto a danno di una signora di 91 anni.