La banda del sonnifero: anziani drogati e rapinati in casa. Undici i colpi messi a segno

Erano diventate il terrore di nonni e nonni residenti a Bravetta e Monteverde. Due donne, che prima adescavano le proprie vittime offrendo loro dei doni. Una volta guadagnata la fiducia si facevano aprire la porta di casa dell'anziana vittima. Senza scrupoli li narcotizzavano e - una volta addormentati - gli svaligiavano casa. Undici i colpi messi a segno dal diabolico duo. A finire in manette due donne.

Anziano narcotizzato a Bravetta

L’indagine, condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Trastevere e coordinata dalla procura della Repubblica di Roma, è stata avviata a seguito di una rapina avvenuta il 9 settembre 2022 nei confronti di un 90enne, in zona Bravetta. Nella circostanza una donna, dopo aver avvicinato con una scusa l’anziano in strada ed averlo convinto a rientrare a casa in sua compagnia, lo avrebbe narcotizzato con una bevanda contenente, probabilmente stupefacente o altro narcotico, e, approfittando del suo stato di confusione gli ha portato via il bancomat, i soldi in contante e il telefono cellulare, per evitare potesse chiamare i soccorsi.

Ricetta medica e scontrino della farmacia

Nella circostanza l’anziano, probabilmente a causa dell’età e dell’eccessivo uso di narcotico è rimasto assopito a letto per circa due giorni. A dare l’allarme ai carabinieri sono stati i familiari, preoccupati poiché non riuscivano in alcun modo a contattarlo. All’interno dell’abitazione della vittima, trovata in completo stato confusionale al punto di non essere in grado di interloquire o riferire circostanze utili alle indagini, i militari di Trastevere e della stazione carabinieri di Roma Bravetta hanno rinvenuto una ricetta medica e lo scontrino di una farmacia della zona dove l’anziano era stato in precedenza. Passando al setaccio le immagini delle telecamere della farmacia e di altri esercizi commerciali del quartiere gli uomini dell'Arma sono riusciti a ricostruire la fase di adescamento della vittima e a individuare il veicolo in uso alle indagate.

Dieci rapine e un furto in appartamento

La successiva fase di indagine, consistita in attività tecniche, analisi del traffico telefonico e telematico, analisi dei sistemi di video sorveglianza degli istituti di credito e attività di osservazione e pedinamento, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico delle due donne indagate in ordine a ulteriori 10 casi di rapina ed 1 caso di furto in abitazione, tutti oggetto di contestazione e posti a fondamento del provvedimento cautelare che è stato a loro notificato, tutti con il medesimo modus operandi.

L'adescamento e il dono

La parte fondamentale dell’azione criminale, come riscontrato dagli investigatori, era quella dell’adescamento della vittima, attraverso un’attenta attività che poteva durare anche settimane e che spesso si concretizzava con l’offerta di doni (ad esempio durante il mese di dicembre la stella di Natale), finalizzata a carpire la fiducia dell’anziano e ottenere l’accesso all’interno della sua abitazione. Le indagate prestavano molta attenzione a far sparire qualsiasi traccia del loro passaggio, compresi i contenitori nei quali veniva disciolto il narcotico somministrato alla vittima.

Refurtiva per 160mila euro

Il valore complessivo dei gioielli e denaro asportato alle vittime ammonta, complessivamente, a circa 160 mila euro. In una delle rapine i carabinieri sono riusciti a recuperare anche le fedi nuziali sottratte a una signora 80enne, che le custodiva gelosamente in ricordo del marito defunto.

Due arresti

Concluse le indagini i carabinieri, su delega della procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Roma, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 donne, gravemente indiziate di aver compiuto 11 episodi di rapina aggravata e 1 episodio di furto in abitazione, commesse a Roma tra settembre 2022 e marzo 2023, in danno di persone anziane di età compresa tra gli 80 e 90 anni dopo averle narcotizzate.