Banda del sonnifero, aumentano i casi. Vittima una famiglia straniera in vacanza

Banda del sonnifero. Ancora una segnalazione per un furto in villa con i ladri all'opera mentre le vittime dormivano all'interno. Dopo i due casi raccontati da RomaToday il 18 ed il 19 agosto scorsi ad Anzio, ancora una denuncia. A contattare la nostra redazione una famiglia di cittadini ungheresi, che all'inizio di questo mese di agosto si trovava in villeggiatura ad Ardea ospite in casa di un loro connazionale, sempre nel litorale laziale. Una visita indesiderata, con la banda poi scappata - come nei casi del Lido di Cincinnato e di Lavinio - con l'auto di famiglia. Il furto la notte fra il 2 ed il 3 agosto, in una villetta di via del Fringuello. La vettura è stata poi ritrovata il giorno stesso dai carabinieri del nucleo operativo di Anzio nella stessa Ardea.

Ma cosa sta succedendo nei comuni del litorale sud laziale? Una banda, forse la stessa, che entra nelle case dei villeggianti mentre loro dormono all'interno per poi frugare in cerca di denaro e soprattutto delle chiavi delle macchine, poi fatte sparire dai ladri. Sia nel caso del 18 e del 19 agosto le vittime hanno poi denunciato - in un caso nero su bianco e nel primo verbalmente al nostro giornale - di essere stati "addormentati con del sonnifero o dello spray narcotizzante".

Due casi, resi noti dal nostro portale d'informazione, letti da una famiglia di cittadini ungheresi che lo scorso 3 agosto ha presentato denuncia per "furto in abitazione" alla stazione dei carabinieri Marina di Tor San Lorenzo.

"Ho letto l'articolo sul vostro giornale in cui scrive di una banda di rapinatori nella zona di Anzio - denuncia al nostro giornale la cittadina straniera in vacanza nel litorale laziale -. Siamo stati in vacanza ad Ardea con la famiglia. Sfortunatamente, abbiamo sperimentato la stessa cosa il 3 agosto. Fortunatamente hanno trovato la nostra macchina, che era una Volkswagen Passat. Quindi solo il nostro denaro - circa 2mila euro - è stato rubato. Dopo l'articolo, capisco perché non ci siamo svegliati durante l'irruzione. Spero che i criminali vengano catturati presto".

Un modus operandi molto simile a quanto accaduto poi successivamente nelle due ville di Anzio e Lavinio. "Eravamo in quattro in casa, con i nostri due bambini. Un grazie di cuore ai carabinieri per aver trovato l'auto. Il grosso problema sarebbe stato tornare a casa, perché avevamo 2 biciclette e un porta biciclette".

Una vacanza all'estero macchiata dalla visita indesiderata, ma che non ha intaccato il pensiero che la famiglia ha del Belpaese: "Nonostante tutto l'Italia è molto bella e abbiamo ancora voglia di tornarci. È stata una brutta esperienza, ma non generalizziamo perché ovunque siamo andati, tutti sono stati gentili, disponibili e sorridenti".

Il furto nella villa di Ardea

Nel dettaglio, come formalizzato dalla famiglia ungherese in sede di denuncia alla stazione dei carabinieri Marina Tor San Lorenzo, il furto si è consumato la notte del 3 agosto scorso in una villetta di via del Fringuello, nella zona del Lido dei Coralli. Qui ignoti, dopo essersi introdotti all'interno dell'abitazione dalla porta finestra che era aperta, hanno rubato mille euro e mille fiorini ungheresi. Soldi ma non solo, con i ladri che dopo aver trovato le chiavi dell'auto di famiglia - una Volkswagen Passat - sono poi scappati con la vettura parcheggiata all'esterno dell'abitazione, poi ritrovata dagli investigatori e restituita al legittimo proprietario. Rubato anche uno zaino contenente altri 200 euro.

Dunque un nuovo furto, sempre con le medesime modalità, e presumibilmente con l'utilizzo di sonnifero e spray narcotizzante. Un vero e proprio spauracchio per gli investigatori, che proseguono le indagini per dare un nome ed un volto ai ladri delle ville del litorale e comprendere soprattutto se ci sia un filo conduttore fra i tre casi denunciati da RomaToday.