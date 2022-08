La banda del sonnifero colpisce ancora: svaligiata villa con otto persone all'interno

Due furti in due giorni, entrambi messi a segno mentre all'interno delle villette prese di mira dormivano i proprietari di casa con le rispettive famiglie, in quel momento in villeggiatura nella casa al mare ad Anzio, nel litorale nord laziale. Una vera e propria banda che prima la notte del 18 e poi quella successiva del 19 agosto è scappata con il denaro trovato nelle rispettive abitazioni e soprattutto con le auto delle vittime, dopo aver rubato le chiavi delle vetture mentre frugavano nelle due case. Ad accomunare i due colpi il possibile utilizzo di sonnifero o spray narcotizzante da parte dei predoni, all'opera mentre i villeggianti dormivano nelle rispettive camere da notte.

A raccontare a RomaToday il furto subito un 34enne residente a Zagarolo, che si trovava in villeggiatura con la sua famiglia in una villetta al mare in via Vittorio Alfieri, a Lavinio, frazione del comune di Anzio. "Siamo stati addormentati con del narcotizzante - racconta l'uomo, come messo nero su bianco anche in sede di denuncia -. La mattina dopo abbiamo fatto fatica a risvegliarci e quando ci siamo riusciti respiravamo con difficoltà. Inoltre ci bruciavano gli occhi ed avevamo un forte mal di testa".

Ma come sono entrati i ladri in casa? Lo racconta ancora il 34enne residente nel comune della provincia sud della Capitale: "Dopo aver tagliato la recinzione esterna dell'abitazione di mio suocero hanno forzato la porta finestra in ferro di una delle camere da letto al pian terreno, da dove sono poi entrati".

Un furto messo a segno fra le 3:00 e le 4:00 della notte del 19 agosto mentre nella villetta dormivano otto persone: il 34enne, la moglie incinta di 8 mesi, i figli di 6 e 4 anni, i suoceri con la nipote ed il figlio piccolo, derubati mentre dormivano nei rispettivi letti della casa dove i ladri stavano frugando.

Una volta all'interno della villetta la banda ha rubato un portafoglio contenente circa 900 euro e le chiavi di un'auto - una Audi A6 - lasciate sul comodino. Una volta in strada hanno quindi abbandonato il portafoglio e sono scappati con la vettura che era parcheggiata all'esterno dell'abitazione.

"Risvegliarsi e trovare la casa svaligiata è stato un vero choc - racconta ancora il 34enne -. Il primo pensiero è stato per mia moglie incinta, ho temuto per la salute di nostro figlio. Uno dei miei due ragazzi ha aperto gli occhi e si è trovato i ladri davanti ma gli hanno subito puntato una torcia negli occhi e poi si è addormentato, penso dopo che gli hanno spruzzato dello spray narcotizzante. Anche perché non ricorda nulla e si è svegliato anche lui con un forte di mal di testa".

Il furto nella villetta al Lido di Cincinnato

Banda del sonnifero che la notte prima - quella del 18 agosto - aveva messo a segno un altro furto con le medesime modalità in un'altra casa dove erano in villeggiatura nove persone. Anche in quel caso a raccontare al nostro giornale la sgradita visita una delle vittime che si trovava in casa mentre la banda rovistata nella villetta del Lido di Cincinnato, che dista pochi chilometri da quella di Lavinio svaligiata la notte successiva. "Stavamo dormendo in casa e non ci siamo accorti di nulla, forse ci hanno narcotizzato con dello spray", le parole della donna a RomaToday Anche in quel caso i ladri utilizzarono il medesimo modus operandi. Tagliarino una grata, entrarono in casa e dopo aver rubato del denaro contante e le chiavi di una macchina scapparono con l'auto, un Renault Megane RS trophy.

Entrambi i furti sono stati denunciati ai carabinieri della stazione Lavinio Lido di Enea con gli investigatori della compagnia di Anzio che indagano a tutto campo per dare un nome ed un volto ai membri della banda del sonnifero.