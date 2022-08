La banda del semaforo che deruba gli automobilisti

Affiancano l'automobilista di turno fermo in attesa all'impianto semaforico con segnale rosso e mentre in due lo distraggono un terzo complice apre lo sportello lato passeggero della vittima per derubarlo del borsello. Questo il modus operandi della banda del semaforo. Un trio di ladri che mercoledì mattina ha provato a mettere in scena un copione probabilmente già messo in atto, interrotto però dalla polizia che ha poi arrestato uno dei malviventi. Nel mirino dei tre un anziano automobilista di 86 anni, agganciato mentre attendeva il verde ad un incrocio stradale in zona San Paolo.

Il tentato furto intorno alle 10:30 del 10 agosto quando una vettura con a bordo tre uomini si è fermata di fianco ad una macchina ferma al semaforo rosso. Alla guida un anziano. Poi la messinscena, con conducente ed uno dei passeggeri che hanno attaccato bottone con la vittima, distraendola, mentre un terzo complice è sceso dal sedile posteriore ed ha aperto lo sportello anteriore destro dell'automobile dell'86enne, dove lo stesso aveva appoggiato il borsello con documenti e soldi.

Ad interrompere le trame della banda ci ha però pensato la polizia, in transito con una volante proprio nel momento in cui i ladri stavano cercando di derubare l'anziano automobilista. Alla vista della pattuglia il ladro alla guida della macchina ha infatti ingranato la marcia ed è scappato con a bordo uno dei suoi complici. Destino diverso per l'uomo sceso dalla vettura, bloccato dagli agenti prima che riuscisse a dileguarsi.

Accompagnato negli uffici del distretto San Paolo di polizia il ladro è stato identificato in un cittadino cubano di 56 anni, con precedenti. Arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria dovrà rispondere di furto aggravato in concorso con i poliziotti che proseguono le indagini per risalire ai due complici del ladro fermato in flagranza di reato.