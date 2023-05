La banda della Seat Leon lo pedina e gli ruba 20.000 euro di attrezzatture

Fotocamera, un drone, obiettivi vari, un monitor e una valigetta con diversi attrezzi del mestiere. Questo il bottino, per un totale di 20.000 euro, di un furto messo a segno all'esterno di un supermercato di Torrevecchia. Vittima un 64enne che a marzo scorso ha denunciato l'accaduto agli agenti del commissariato Primavalle.

Secondo il racconto dell'uomo, il 21 gennaio era andato a fare la spesa, lasciando l'auto nel parcheggi. Di ritorno ha trovato lo sportello aperto l'intera apparecchiatura sottratta. A seguito delle immediate indagini avviate dagli investigatori, e grazie alla disamina delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, è apparso evidente sin da subito che il modus operandi utilizzato dagli autori era frutto di una collaudata tecnica pianificata e non di un’azione singola e improvvisata.

Tale ipotesi è stata confermata dall’aver appurato la presenza di un’autovettura Seat Leon utilizzata dai soggetti per seguire i movimenti della vittima prescelta fino al supermercato e per trasportare il materiale precedentemente rubato. La visione delle immagini ha permesso quindi di risalire all’identità dei due autori, mentre del terzo continuano le ricerche. A finire in manette un 37enne e un 31enne.