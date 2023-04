C'è una banda che ruba i suv dai garage di Roma

In poche ore hanno messo due colpi tra le sei e le sette del mattino. Due suv rubati da due garage custoditi di Roma con almeno un complice che li attendeva in auto per la fuga. Hanno agito con il viso travisato dalle mascherine e armati di pistola. È quanto successo giovedì tredici aprile, tra Centocelle e Torpignattara. Sul caso indagano gli agenti di polizia.

I banditi erano arrivati a bordo su una Fiat 500. Secondo quanto confermato alla questura la banda ha commesso il primo blitz alle sei del mattino in un garage all'altezza del civico 347 della via Casilina. Qui i due banditi, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nella rimessa, minacciato il custode e rubato un suv Volkswagen T-Cross.

Quindi la fuga insieme al complice in 500 che li attendeva davanti all'autorimessa. Poi, come riporta anche Il Messaggero, un secondo colpo in via della Palme a Centocelle poco prima delle sette del mattino. Stesso copione. Questa volta i ladri hanno rubato una Volkswagen Tiguan. In questo caso però il custode del garage ha tentato una reazione, ma è stato colpito con il calcio della pistola.

La vittima, uno straniero di origini egiziane di 62 anni, è stata portata in ospedale. Non è grave. Dopo il colpo la banda si è dileguata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica che hanno proceduto con i rilievi.