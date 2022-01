La banda della Panda: così in due rapinavano farmacie e supermercati

Colti sul fatto in un caso, ritenuti responsabili per un altro colpo a causa di una pistola usata in un altro colpo rivenuta in casa. In più la polizia ritiene i due fortemente sospettati per altre rapine. Due rapinatori residenti sul litorale, di 50 e 52 anni, sono finiti in manette. Ad arrestarli gli uomini del X distretto Lido Di Roma che da tempo, dopo una serie di colpi commessi soprattutto nella zona di Ostia, avevano intrapreso controlli mirati su tutto il territorio.

A mettere gli agenti sulle tracce dei due la Panda usata per le rapine, commesse presso farmacie e supermercati prevalentemente nella zona di Ostia. Lunedì pomeriggio i poliziotti sono riusciti ad arrestarli in flagranza. Gli investigatori erano sulle loro tracce ormai da tempo e, aiutati anche dalle riprese delle telecamere degli esercizi commerciali presi di mira, avevano individuato l’autovettura utilizzata dai due soggetti per spostarsi.

Dopo un’attenta attività di pedinamento, i poliziotti sono riusciti a bloccare in flagranza i due rapinatori, mentre tentavano il colpo in una farmacia di zona. A tradirli proprio la Fiat Panda, in sosta davanti alla farmacia di via Macchia Saponara, che presentava la targa posteriore coperta da una mascherina anticovid ed un soggetto all’interno in attesa del complice. Entrati in azione, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’esercizio proprio mentre, il 52enne, armato di coltello, stava tentando di aprire la cassa minacciando i presenti.

A casa di uno dei due rapinatori, durante la perquisizione, è stata rinvenuta, dentro una cassapanca all’interno del salone, la stessa pistola calibro 7 utilizzata nella rapina del 16 dicembre scorso sempre in una farmacia. Sono in corso altre indagini per accertare il coinvolgimento in altre rapine dei due soggetti commesse nel periodo natalizio.