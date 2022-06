La banda della malamovida che picchia e rapina i ragazzi a Trastevere

Erano il terrore dei ragazzi che frequentavano i locali della movida di Trastevere. Una banda di cinque, sei uomini, violenta e senza scrupoli, che con la forza del branco picchiava e rapinava i ragazzi che frequentano lo storico rione del centro della Capitale. Ad aggredire fisicamente le vittime di turno due uomini, un ragazzo di 25 anni ed un 32enne, identificati dai carabinieri ed arrestati. Sono infatti stati riconosciuti quali colpevoli di due rapine violente messe a segno la stessa notte: lo scorso 29 gennaio.

A chiudere il cerchio attorno ai due sono stati i carabinieri della compagnia di Trastevere, diretti dal tenente colonnello Fabio Melci. Entrambi residenti nella stessa palazzina a Tor Bella Monaca, i due cittadini stranieri sono stati raggiunti dai militari ma mentre il più grande dei due - residente al piano terra - non ha opposto resistenza, il più giovane, abitante al terzo piano, ha tentato una fuga disperata con una corda ma ha trovato le forze dell'ordine - che avevano cintato il perimetro della palazzina popolare - ad attenderlo.

I fatti risalgono alla notte del 29 gennaio 2022 quando, in due distinte occasioni, sono state commesse rapine ai danni di giovani che avevano trascorso la serata nel rione trasteverino. In particolare, un cittadino egiziano, 30enne, aveva presentato una denuncia presso la Stazione dei carabinieri di Roma Porta Portese raccontando che, alle ore 4:30 circa, all’interno del bus della linea N8, all'altezza della fermata di piazza Sidney Sonnino, era stato circondato da un gruppo di stranieri (sei secondo la sua testimonianza) due dei quali gli avevano in un primo momento sottratto il telefono cellulare sfilandoglielo dalla tasca dei pantaloni.

Ha denunciato inoltre che in seguito, i malfattori gli avevano intimato con fare minaccioso di consegnargli il denaro in suo possesso e, al suo rifiuto, lo avevano aggredito violentemente sferrandogli pugni diretti al volto e al petto, fino a rapinarlo anche della somma contante di 500 euro, che la vittima nascondeva in tasca.

L’oculata attività investigativa, condotta attraverso l’analisi delle immagini di impianti di videosorveglianza e individuazioni fotografiche, ha consentito di identificare i soggetti che hanno materialmente aggredito il 40enne egiziano, i quali, esaminando ulteriori episodi delittuosi perpetrati durante la movida, sono stati riconosciuti anche quali autori di una rapina perpetrata alle precedenti ore 2:30 circa dello stesso giorno in piazza Trilussa.

In tale circostanza, un giovane 26enne aveva denunciato che mentre si trovava in compagnia di un amico, era stato avvicinato dal medesimo gruppo di stranieri con il pretesto di avere l’accendino in prestito, per poi essere subito colpito da due di essi con alcuni calci e rapinato del portafoglio contenente, tra l’altro, 60 euro in contanti, il bancomat e la carta di credito. Dopo aver presentato denuncia, il giovane, nel fare rientro presso la propria abitazione, aveva anche riscontrato che le proprie carte di pagamento erano state utilizzate per acquistare generi alimentari presso un fast food nella zona della stazione Termini.

Concluse le indagini sono poi stati i carabinieri della compagnia di Trastevere a dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa - su richiesta della locale procura della Repubblica - dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, nei confronti dei due uomini. Entrambi sono stati quindi tradotti presso istituti penitenziari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Riconosciuti quali colpevoli delle due rapine perpetrate la notte dello scorso 29 gennaio, gli inquirenti non escludono che i due possano essere i responsabili di altre rapine violente messe a segno a Trastevere in questo 2022. Accertamenti sono anche in corso per identificare il resto della banda, che pur non avendo materialmente partecipato alle violenze potrebbero rispondere di concorso in rapina.