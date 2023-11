La banda dei ladri operai che saccheggia l'appartamento di un uomo arrestato il giorno prima

Con gli arnesi che di solito usano gli operai hanno saccheggiato una casa. Poi sono scappati per evitare l'arresto. Tre di loro ce l'hanno fatta, uno è stato preso dai carabinieri. A finire in manette un 39enne di origine albanese.

I carabinieri, subito dopo la segnalazione giunta al 112 per furto in una abitazione, si sono precipitati sul posto. Una volta arrivati hanno scorto all'interno dell'appartamento 4 uomini che, notati i militari, si sono dati alla fuga con l’autovettura che avevano utilizzato per raggiungere l’abitazione, dopo essere riusciti comunque ad arraffare alcuni monili in oro e del contante.

Inseguiti dai militari, i quattro uomini hanno abbandonato la vettura e si sono dileguati nelle campagne circostanti. Il 39enne è stato preso poco dopo. I carabinieri, una volta bloccato, hanno anche sequestrato l'auto utilizzata per la fuga, all'interno della quale sono stati trovati e numerosi arnesi per lo scasso.

I quattro uomini avevano agito nella convinzione che l'appartamento fosse rimasto libero, visto che il proprietario era stato arrestato il giorno prima dai carabinieri di Capena. Tuttavia non avevano fatto i conti con il sistema d'allarme installato all'interno dell'abitazione, che ha immediatamente attivato la centrale operativa, consentendo dunque l'intervento dei carabinieri.